Elektrik arızasında belediye desteği

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki elektrik arızası çalışmalarına destek oluyor.

Kar yağışından dolayı devrilen elektrik direklerinin devrilmesi ve kopan elektrik tellerinin yeniden takıla bilmesi için elektrik dağıtım şirketine Gölbaşı Beledisi tarafından iş makinesi desteği sağlanıyor.

Verilen iş makinesi desteği ile elektrik direklerinin ve tellerin bakım ve onarımları yapılırken kırsal alanlarda da yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.