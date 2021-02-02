Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Kahta ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan ve yüzük dolayısıyla ağrıları olan Esma Pektaş, itfaiye müdürlüğüne gelerek yardım istedi. İtfaiye erleri Pektaş’ın parmağında bulunan yüzüğü kesme aletiyle dikkatli bir şekilde kesmeye başladı. İtfaiye erlerinin titiz çalışmaları sonucunda parmağa sıkışan yüzük kesilerek alındı. Pektaş, çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.