Otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Kahta Karayolunun 10. kilometresinde Rıdvan Güllü (34) yönetimindeki 02 AE 476 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde sürücüsü Rıdvan Güllü ile otomobilde bulunan Buket Güllü (31) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerinden çıkarıldı. Her iki yaralıya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.