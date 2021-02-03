Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Çamdere köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Baskında 5 kişi, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yanlarında kazı malzemeleri ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-02-03 10:46:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.