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Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı

DHA

Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Çamdere köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Baskında 5 kişi, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yanlarında kazı malzemeleri ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-02-03 10:46:51

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