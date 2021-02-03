Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi çok sayıda malzeme ile birlikte yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan bir haberin değerlendirmesi sonucu titiz bir çalışma ve takip gerçekleştirdi. Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs kazı yaptığı bölgede suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada 1 adet taş işlemeli bileklik, 1 adet üç boyutlu detektör, 5 adet yer altı görüntüleme çubuğu, 1 adet güç kaynağı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mouse, 1 adet fener, 4 adet tırmanma çivisi, 1 adet fotoğraf makinesi, 4 adet define dergisi, 1 adet bağ makası, 1 adet monitör, 3 adet cep telefonu şarj aleti, 1 adet kasatura, 1 adet halat ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.

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