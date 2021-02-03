Sağlık ekipleri düşen çığ nedeniyle hastaya 6 saat sonra ulaşabildi

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı köyde karın ağrısı olan hastaya 112 ekipleri yola düşen çığ nedeniyle 6 saat sonra ulaşabildi.

Olay, Çelikhan ilçesine bağlı Fatih köyünde meydana geldi. Fatih köyünde yaşayan Melek Yaman isimli 18 yaşındaki genç kız şiddetli karın ağrısı nedeniyle 112’ye haber verildi. Paletli ambulans ile yola çıkan ekipler karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolun bir bölümünde çığ düştüğü görülünce İl Özel İdare ekiplerine bilgi verildi. İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından çığ düşen yol açıldı. Sağlık ekipleri 6 saatin sonunda hastaya ulaştı.

Hastaya ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra hastayı Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

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