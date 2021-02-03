İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktı

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Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde veteriner, karnı şişen ve nefes almakta güçlük çeken ineğin midesinde sıkışan gazı, hortum yardımıyla çıkararak yaktı.

Kahta'nın Akyıldız köyünde besicilik yapan Erdal İbiş, kısa süre önce doğum yapan ineğinin karnının şişmesi ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine veteriner Şahin Yıldız'dan yardım istedi. Köye giden Yıldız, yaptığı kontrolde ineğin midesinde metan gazı biriktiğini belirledi. Bunun üzerine veteriner, ineğin midesinde sıkışan metan gazını hortum yardımıyla çıkardı. İneğin ağzından çıkan hortumun ucundaki gazı çakmakla yakan veteriner Şahin Yıldız, "İneğin kısa süre önce doğum yapması, soğuk hava ve yediği gıdalar nedeniyle midesinde metan gazı birikmesi oluşmuştu. Hortum yardımıyla hayvanın midesindeki gazı boşalttık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta Murat KURT

2021-02-03 12:32:57



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