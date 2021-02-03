İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

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Adıyaman’da midesinde metan gazı biriken ineğin gazı hortumla çekilerek yakıldı. Yakılan gazın görüntüsü doğalgazı andırdı.

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akyazı köyünde meydana geldi. Erdal İbiş isimli vatandaşın doğum yapan ineğinin karın şişkinliği ve nefes alamama şikayeti üzerine Veteriner Hekim Şahin Yıldız’a bilgi verildi.

Köye gelen Şahin Yıldız ineğin gazının olduğunu belirleyince, ağızdan ineğin midesine hortum yerleştirildi. İneğin midesinde sıkışan metan gazı hortum yardımıyla dışarı yakılarak çıkartıldı. Çakmak ile yakılan gaz, doğalgazı andırdı.

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