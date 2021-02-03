Güpegündüz hırsızlık yapan şahıslara suçüstü

Adıyaman’da, bir ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalanan 4 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde Halil Doğan’a ait tadilatta olan 2 katlı eve giren Ahmet Ö., Bekir K., Emrah G. ve Hasan A. isimli 4 şahıs, ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şahısları ikamet içerisinde bekleten vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 4 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan Ahmet Ö.’nün daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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