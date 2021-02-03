Sakarya Orman Bölge Müdürü Polat, İHA’yı ziyaret etti

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Memleketi Adıyaman’a gelen Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, İHA Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’ı ziyaret ederek, Adıyaman ve Türkiye gündemine ilişkin sohbet etti.

Yaz döneminde yapılan ormanla mücadele çalışmaları ve ormancılık çalışmalarıyla ilgili sohbet eden ikili, daha sonra Adıyaman gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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