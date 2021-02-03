Dereye düşen inek kurtarıldı

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Adıyaman'da dere kenarında otlayan inek, düştüğü dereden kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Yazlık köyünde Hasan Kılıç’a ait inek otlarken, çamurda kayarak dereye yuvarlandı. Köylü vatandaşlar ineği kurtaramayınca durum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurtarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, traktör kepçesinin yardımıyla ineği düştüğü dereden çıkarttı. İneğin yara almadığı öğrenildi.

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