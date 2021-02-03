Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da 3 kişi, hırsızlık için girdikleri iddia edilen evde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Doğan'a ait eve kimse olmadığı sırada giren 3 kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-02-03 17:35:25



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