Milletvekili Tutdere: "Biz emekten ve halktan yanayız"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki partililer Besni ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye, İl Başkanı Burak Binzet, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar ve partililer ile birlikte, esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Milletvekili Tutdere, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen'i ziyaret ederek esnafların sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Tutdere, esnafın ekonomik kriz yaşadığını belirterek, “Yapmış olduğumuz ziyarette esnafımızın ekonomik krizden ciddi anlamda etkilendiğini ve siftah yapamadan dükkanını kapattığını gördük. Üzülerek belirteyim ki Besni'de ve Türkiye'de tüm esnaflarımız mağdur. İktidarın esnafı görmemesi ve bugüne kadar ciddi anlamda bir destek vermemesi esnafımız tarafından ciddi bir tepki ile karşılanıyor. Şuanda artık toplu terkler başlamış, yavaş yavaş kepenkler iniyor. Bu toplumun orta direği olan esnafımız açısından bir kriz teşkil ediyor. Biz buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz, esnafımızın bu feryadını duyun” dedi.

Tutdere, mecliste Adıyaman'ın temel sorunlarını sürekli dile getirdiğini kaydederek, “Arkadaşlarımızla beraber her zaman halkımızın yanında olacağız. Pandemi süreci boyunca il ve ilçe örgütlerimizle birlikte kendi imkanlarımız çerçevesinde halkımızın hizmetinde olarak bir dizi çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik çerçevesinde bu zorlukları aşacağız. Genel Başkanımızın liderliğinde inşallah Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtaracağız. İnsanların cebi boş, tencereleri kaynamıyor ve mutfaklarda yangın var. İktidarın bu yangını söndürmesi gerekiyor. Ancak pandemi ve öncesi koşullarını bir arada değerlendirdiğimizde iktidarın bu işe çok niyeti yok” diye konuştu.

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