Evde kumar oynayan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde evde kumar oynayan şahıslar polis tarafından suçüstü yakalandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerinin çalışmalarıyla elde edilen bilgiler ve yapılan değerlendirme neticesinde kumar oynatıldığı ve yer sağlandığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenlendi.

Ev içerisinde toplam 9 kişinin olduğu ve 4 kişinin masa etrafında poker oynadığı, masa üzerinde toplamda 200 TL para, 70 adet okey taşı, 32 adet poker kağıdı ve 10 adet pul tespit edildi.

Ev sahibi olan Y.K. isimli şahsa kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. 4 kişiye kumar oynamaktan idari para cezası kesilirken, ayrıca ikamet içerisinde bulunan 9 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari işlem yapıldı.

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