Evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, bir eve polis tarafından düzenlenen baskında kumar oynayan 9 kişi yakalandı. Şüphelilere, 30 bin 600 lira ceza kesildi.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Korupınar Mahallesi´nde Y.K.'nin evine operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynayan 9 kişiyi yakaladı. Evde kumar oynanan malzemelere el koyan polis, içerideki 9 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 30 bin 600 lira idari para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-02-04 10:32:55
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