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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftülükten ihtiyaç sahibi engelli ailelere destek

İHA

Müftülükten ihtiyaç sahibi engelli ailelere destek

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Komisyon üyeleri engelli ailelerini ziyaret ederek ihtiyacı olan ailelere gıda, giyim, yakacak ve ev eşyası yardımında bulundu.
Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik ve komisyon üyeleri trafik kazası sonrasında engelli olan Sait S.’yi evinde ziyaret etti.
Ziyarette evin sobasının yanmadığını ve yakacak odun ve kömürün olmadığını fark edince, aileye yardımda bulunuldu. Aileye yakacak ve çeşitli yardımlar yapıldı.
Ali Çelik, yaptığı açıklamada “Bizler komisyon üyesi din görevlisi arkadaşlarımız ile zaman zaman engelli kardeşlerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Musalla mahallesinde trafik kazası sonucu ayağından engeli bulunan Sait S’yi evinde ziyaret ettik” dedi.

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