Yeni mahallenin kanalizasyon hattı yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni mahallenin kanalizasyon hattı yenileniyor

İHA

Yeni mahallenin kanalizasyon hattı yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Yeni mahalledeki altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni Mahallede gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması
YEREL HABERLER Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması
Kendisine ait olmayan faturayı ödemese doğalgazı kesilecekti
YEREL HABERLER Kendisine ait olmayan faturayı ödemese doğalgazı ...
İş yerinden kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinden kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Adıyaman'da sahte parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da sahte parfüm ele geçirildi
Şüpheli araçtan cinsel içerikli haplar ele geçirdi
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan cinsel içerikli haplar ele geçirdi
Park halindeki otomobilden ses sistemleri çalındı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilden ses sistemleri çalındı
Evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası
Müftülükten ihtiyaç sahibi engelli ailelere destek
YEREL HABERLER Müftülükten ihtiyaç sahibi engelli ailelere destek
Evde kumar oynayan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Evde kumar oynayan şahıslar yakalandı
Milletvekili Tutdere: "Biz emekten ve halktan yanayız"
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere: "Biz emekten ve halktan ...
Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kar çam ağaçlarını devirdi
YEREL HABERLER Kar çam ağaçlarını devirdi
Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında ...
Dereye düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen inek kurtarıldı
Adıyaman’a Radyasyon Onkolojisi Bölümü talebi
YEREL HABERLER Adıyaman’a Radyasyon Onkolojisi Bölümü talebi
Sakarya Orman Bölge Müdürü Polat, İHA’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Sakarya Orman Bölge Müdürü Polat, İHA’yı ziyaret etti
Başkan Kılınç, esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, esnaflarla bir araya geldi
Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
Güpegündüz hırsızlık yapan şahıslara suçüstü
YEREL HABERLER Güpegündüz hırsızlık yapan şahıslara suçüstü
İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı
YEREL HABERLER İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü ...
Adıyaman'dan Suriyelilere 26 briket ev
YEREL HABERLER Adıyaman'dan Suriyelilere 26 briket ev
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktı
YEREL HABERLER İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla ...