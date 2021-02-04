Yeni mahallenin kanalizasyon hattı yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Yeni mahalledeki altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni Mahallede gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekiplere teşekkür etti.

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