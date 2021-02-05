Otomobil hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinden otomobil çalan şahıslar polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeriden araç çalındığının bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinden çalınan Wolkwagen Passat marka otomobilin çalınması olayı ile ilgili diğer birimler ile ortak yürütülen çalışmada, çalınan aracın Besni istikametine gittiğini ve Besni girişi uygulama noktasında durmayarak Gaziantep istikametine kaçtığını tespit etti.

Aracın peşine düşün ve tüm uyarılara ve ‘dur’ ihtarlarına uymayan, aracı yol kenarında terk ederek araziye doğru kaçan şahıslar, Besni ilçesi Eskiköy köyü civarında Jandarma ekiplerinin de katılımı ile kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden, Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan S.E.A ve E.K. isimli şahısların daha öncede birçok aracın çalınması olayına karıştığı ve arandığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar son olarak 01.12.2020 tarihinde Kahramanmaraş’ta Wolkswagen Passat ile 14.01.2021 tarihinde Wolkswagen Polo ve yine 22.01.2021 tarihinde Yozgat’ta Wolkswagen Passat marka otomobil hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Şüpheli şahıslar ile birlikte araç içerisinde bulunan ve şahıslara yardım eden şüpheli M.K. isimli şahıs da olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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