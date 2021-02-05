Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş hapis 4 şahıs polis tarafından yakalandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişiyi yakaladı.

Polis ekipleri ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan T. G., yine aynı suçtan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M. G., ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekmek’ suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Ö. ile ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan T.B. yakalandı.

Şahıslar ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.