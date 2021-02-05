Aşıya giden filyasyon ekibi çamura saplandı Mahsur kalan ekip aracı traktörle çekildi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde köylere aşıya giden filyasyon ekipleri çamura saplandı. Filyasyon ekiplerinin yardımına köylüler traktörle yetişti.

Gerger ilçesine bağlı köylerde bulunan 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Korona Virüs (Covid19) aşısı yapmak için yola çıkan filyasyon ekibi, Geçitli Köyü ile Harmuzan Köyü arasında çamura saplandı.

Sağlık görevlileri, çamura saplanan aracı çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Burada dakikalarca mahsur kalan filyasyon ekipleri için olay yerine gelen köylüler traktöre bağladıkları halat ile ekip aracını çekti. Çamura saplanan ekip aracının kurtarılması sonrasında ekipler aşı yapmak için yollarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.