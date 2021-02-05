Kahta'da hayvan hırsızlığına 6 gözaltı

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Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hayvan hırsızlığına karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Akkuş köyünde 2 inek çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada hayvanları çaldığı belirlenen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; D.S., M.N.S., D.S., Ö.F., A.T. ve R.Y. gözaltına alındı. Bulunan inekler ise sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Sercan SAKAR

2021-02-05 15:03:35



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