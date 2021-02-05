Adıyaman’da iki ailesinde kavga: En az 3 ölü

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kavganın meydana geldiği yerde ve hastanede güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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