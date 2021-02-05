Kahta´da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 4 yaralı (2)-Yeniden



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyünde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların tedaviye alındığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, öğleden sonra Kahta'ya bağlı Doluca köyü yakınlarında meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Gözel ve Göğüs ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, bir anda tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi silahla vuruldu. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 3 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kavga, jandarmanın müdahalesiyle son bulurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Gözel (61), Mustafa Gözel (43) ve Mehmet Göğüs'ün (29) hayatını kaybettiği belirlendi. 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ü daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.

VALİ: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da kavgayı haber alıp, köye gitti. Olay yerinde inceleme yapan Vali Mahmut Çuhadar güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Buradaki incelemesinin ardından Vali Çuhadar, Kahta Devlet Hastanesi'ne geçerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Çuhadar, "6 ölümüz var, 4 tane ise yaralımız var. Her iki aileye başsağlığı diledik. Yaralılarımız Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı" dedi.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta

2021-02-05 18:43:36



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