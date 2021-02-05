Adıyaman'daki kaçak kazı kavgasında ölü sayısı 7’e yükseldi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında ‘kaçak kazı' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 7’e yükseldi.



Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmış, 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yaşar Göğüs’te yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga yerinde ve hastanede güvenlik güçleri geniş önlem aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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