(Düzeltme) Adıyaman'da iki aile arasındaki 'kaçak kazı' kavgası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan ve hastane öldüğü belirtilen şahsın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmış, 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirtilen yaralılardan Yaşar Göğüs’ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga yerinde ve hastanede güvenlik güçleri geniş önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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