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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılımıyla yapıldı.

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları kongresi yapıldı

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile katılımıyla yapıldı.
AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kuruluna tek liste halinde giren Saliha Diler başkan seçildi. Adıyaman Belediyesi Abdulhamid Han Kültür Merkezimizi konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile partililere seslendi. AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Semiha Ekinci, Kadın Kolları Teşkilatı Başkan Yardımcısı Dilek Karakuş Kaya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Tek listeyle gidilen kongrede İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Saliha Diler, kongrede yapmış olduğu konuşmada, “Bütün ak kadınlarımız ve yenilenen teşkilatımızla birlik, beraberlik, kadınca, kardeşçe, azim ve kararlılıkla çalışarak ayrışmayı değil birleşmeyi e yine bu doğrultuda teşkilatçılığın ana prensibi olan ekip ruhunu yansıtarak hep birlikte hedeflerimize ulaşmayı arzuluyoruz. Yine bu doğrultuda her zaman ilk günkü aşk ve heyecanla çalmadığımız kapı, dokumadığımız gönül bırakmayacağız” dedi.
Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, “Türkiye yıllarca böyle bir liderin hasretini çekti ve hamd olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye hiçbir zaman yaşamadığı gelişmeleri kaydetti. Türkiye’miz çağ atladı. Ülkemiz önümüzdeki dönem daha da önemli konulara imza atacak. Cumhurbaşkanımızın 50 sene, 70 sene sonrası için idealleri var. Bakın 2023 senesinde yerli otomobilimiz çıkacak. 2023 Senesinde savunma sanayimizde yüzde 90, yüzde yüzlere yakın başarılar elde edeceğiz. Ülkemiz 2023 yılında enerji ihraç edecek konuma gelecek. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak kongrenin hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Her zaman mücadelemize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizlere güvendi ve 2023’lere hazırlıklar yapılıyor. Hep birlikte el ele vererek mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise konuşmasında, “ Hanım kardeşlerimizin kendi çocuklarını getirip partiye bırakıp oradan da parti çalışmaların katıldığını biliyoruz. Kadınlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Eşini, çocuğunu, evini ihmal ederek parti çalışmalarına katıldılar. Kadınlarımız her zaman bizlere destek oldu. Bu kongremizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum” cümlelerini kullandı.
AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Semiha Ekinci ise konuşmasında, “Bizler gönülden kazanarak kimseyi incitmeden 2023, 2053, 2071 hedeflerine AK Partili kadınlar olarak inandığımız yolda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak yürümeye hazırız” dedi.
Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Durmadan, duraksamadan, incinsek bile incitmeden hep birlikte yola devam ediyoruz. O kadar başarılı işler yaptık ki bunları anlatma saatlerimizi alır. Hakikaten bu ülke için, bu millet için umudun ne demek olduğunu hep birlikte gösterdik. Millet her seferinde liderine sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Partiye o gücü veren sizlersiniz. Sizlerin dualarınızda Recep Tayyip Erdoğan var. Bizler durmadan yolumuza, davamıza güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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