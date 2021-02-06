Muhtarlık seçimi ve kaçak kazı nedeniyle husumetli ailelerin çatışmasında ölen 6 kişi defnedildi



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, aralarında muhtarlık seçimi ve kaçak kazı ihbarı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 6 kişi, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi arasında toprağa verildi.

Sincik ilçesinin Çamdere köyünde geçen hafta pazar günü kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan Göğüs ailesi fertlerinden 5 kişi gözaltına alındı, sorgulamalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Göğüs ailesinin fertleri, ihbarı uzaktan akrabaları olan, daha önceki bir muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan Gözel ailesinin yaptığını öne sürdü.

Dün öğleden sonra husumetli olan iki aile fertleri, oturdukları Çamdere köyüne birkaç kilometre uzaklıktaki Kahta´ya bağlı Doluca köyü yakınlarında karşılaştı. Taraflar arasında kaçık kazı ihbarı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki aile fertlerinin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 3 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kavgada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 7 kişi ise ambulansla hastanelere kaldırıldı. Adıyaman ve Kahta'daki hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ü de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavgada ölen Mehmet Gözel (61), Mustafa Gözel (43), Mehmet Göğüs (29), İbrahim Göğüs (63), İbrahim Göğüs (32) ve Yusuf Göğüs'ün (46) cenazeleri otopsi için morga konuldu. Yaralılardan Yaşar Göğüs'ün (21) de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

JANDARMA, 2 KÖYÜ ABLUKAYA ALDI

Yaşanan olayın ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan da bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Olayın yaşandığı Doluca köyü ile tarafların yaşadığı Çamdere köyünü ablukaya alan jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışı yasakladı. Polis ekipleri ise yaralıların tedavi gördüğü Kahta ve Adıyaman'daki hastanelerde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

6 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kavgada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden teslim alındı. Cenazeler jandarma eşliğinde Çamdere köyüne getirildi. Cenaze için gelenlerin araçla geçişine izin vermeyen jandarma, köye sadece yakın akrabalarının üst aramasını yaparak aldı.

Kavgada yaşamını yitiren Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs ve Yusuf Göğüs'ün cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Çamdere Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Aynı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Gözel ile Mustafa Gözel'in cenazeleri ise Çamdere köyüne 2 kilometre uzaklıktaki mezrada bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kavga sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gözel ve Göğüs ailesine mensup isimleri öğrenilemeyen 6 kişinin Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgularının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, jandarmanın geniş güvenlik önlemi ise devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-02-06 13:40:04



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