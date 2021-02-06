Adıyaman´da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen S.E., A E.K. ve M.K. savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama sonunda şüphelilerden S.E.A. ve E.K. tutuklanırken M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-06 18:52:12



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