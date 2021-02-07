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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki motosiklet çalındı

İHA

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir motosiklet gece saatlerinde çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçecik mahallesi TOKİ binaları bahçesinde Habip Deniz’e ait 02 LH 060 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikletinin gece saatlerinde çalındığını fark eden Habip Deniz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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