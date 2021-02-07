Gölbaşı ilçesinde denetimler yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğünce denetimler yapıldı.
Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak araç sürücüleri ve araçta bulunan yolcular üzerinde kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücülerin ve yolcuların dışarıya çıkma izinlerinin olup olmadığı da kontrol edildi.
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