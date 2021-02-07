Adıyaman´da elektrik akımına kapılan işçi öldü



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, arıza gidermek için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan Eşref Hermenci (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Vartana köyü yakınlarında meydana geldi. Köylülere ait olan tarla sulamasında kullanılan trafo arızalanınca Eşref Hermenci direğe çıkarak arızayı gidermeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların durumu fark etmesi ile yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve AKEDAŞ ekipleri tarafından elektrik akımı kesilerek indirilen 4 çocuk babası Hermenci, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Eşref Hermenci´nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-07 19:38:33



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