Başkan Kılınç, Müdür Ertürk ile bir araya geldi

DSİ Adıyaman Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, DSİ tarafından Adıyaman’da sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken’in de hazır bulunduğu ziyarette Şube Müdürü Ertürk’ten DSİ tarafından Adıyaman’da sürdürülen Millet Bahçesi projesi ile yapımı planlanan kuşaklama kanalı projeleri hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, tüm çabalarının vaat ettikleri tüm projeleri bir bir hayata geçirmek olduğunu söyledi. Başkan Kılınç, gayretli çalışmalarından dolayı DSİ yetkililerine teşekkür etti.

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