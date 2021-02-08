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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü

İHA

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü nedeniyle açıklamada bulundu.
Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüs sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet etti. Sigara, solunum yolunu tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürüyor.
Yeşilay’ın 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, “Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Adıyaman vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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