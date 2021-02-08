Sümer, üreticinin sorunlarını dile getirdi

Çiftçinin artan gübre ve enerji maliyetleri nedeniyle mağdur olduğuna dikkat çeken Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, bir an önce gerekli müdahalenin yapılması gerektiğini söyledi.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için gübre fiyatlarına müdahale edilmesi, GES Projelerinde bulunduğu parsel içinde olma şartı kaldırılması, hayvancılıkta statik ve elektrik projeleri, başvuru onaylandıktan sonra yapılması gerektiğini söyledi.

Sümer, “Tarımsal sulamada kullanılan enerji maliyetini düşürmek amacıyla GES projesine Ziraat Bankası tarafından 5 yıl vadeli kredi desteği verilmektedir. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü uygulama yönetmeliğine sulama tesisinin bulunduğu parsel adına marjinal yazısı istenmektedir. Söz konusu bu araziler ova içerisinde yer aldığından ve bu parsellerde kullanılmayan tarım arazisi bulunmadığı için çiftçilerimiz bu projeden yararlanamıyor.

Talebimiz uygulama yönetmeliğimdeki marjinal şartının kaldırılması ve kurulacak GES tesisinin trafonun kurulu olduğu parsele yapılma şartının kaldırılması.

Kimyevi gübre fiyatlarındaki yüksek fiyat artış nedeniyle üreticilerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Burada dikkat çeken nokta, döviz kuru yükselirken artan gübre fiyatları, döviz kuru düştüğü zaman neden düşmüyor. Gübredeki artış sürerse, çiftçi yeterli miktarda gübre kullanamayacak ve düşük rekolte yaşanacak. Düşük verimin faturasını da millet olarak hep beraber ödeyeceğiz.

Türk Şeker ortaklarına üre gübresini 2700 TL'ye satarken Tarım Kredi Kooperatifleri kendi ortaklarına 3050 3100 arası fiyatla satmakta. Tarım Kredi Kooperatifinin de Türk Şeker'in sattığı fiyat ile ortaklarını desteklemesini talep ediyoruz. Aynı zamanda piyasaya rekabet yaratıp üreticiyi desteklemiş olacaktır.

Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme kapsamında hayvancılık projesi hazırlanan tesisten mimari, statik ve elektrik onaylı projesi istenmekte. Bu nedenle 15 bin TL ile 20 bin TL maliyet getirmekte olup projenin onaylanacağının garantisi yok. Başvuru yapan çiftçimiz de projem onaylandığı taktirde istenilen bu projeleri yapacağına dair taahhütname verilerek sorunun çözülmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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