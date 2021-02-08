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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Belediyesi’ne rekor yapılandırma başvurusu

İHA

Adıyaman Belediyesi’ne rekor yapılandırma başvurusu

2020 yılının son aylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yürürlüğe giren vergi ve prim borcu yapılandırması ile belediyeye olan borçlarında yapılandırma fırsatı yakalayan vatandaşlar, yaptığı başvuruyla rekora imza attı.
İlk olarak 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği açıklanan ancak bir ay süreyle uzatılarak 31 Ocak 2021 tarihinde sona eren yapılandırma sürecinde Adıyaman Belediyesine yapılan başvuruların oldukça yoğun olduğunu söyleyen yetkililer, toplamda 21 bin 900 vatandaşın borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunduğunu dile getirdi.
Adıyaman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Daha önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararla başlatılan ve ilk olarak 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği açıklanan vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları ile belediyeye olan borçların yapılandırma süresi yine Cumhurbaşkanımızın kararı ile 1 ay süreyle, yani 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu önemli fırsatı kaçırmak istemeyen hemşerilerimiz, belediyemize olan borçlarını yapılandırmak için bu süre içerisinde belediyemize bizzat gelerek, online ve telefon yoluyla başvuruda bulundu. Toplamda 21 bin 900 vatandaşımızın başvurusunu alan belediyemiz, bu başvuruların 19 bin 980’ini bizzat belediyeden alırken, 926’sını telefon, 883’ünü internet üzerinden online ve 111’ini de 65 yaş üzeri yaşlı ve engelliler için eve hizmet yoluyla aldı. Ayrıca bu süreçte 3 bin 61 de yeni abone kabulü sağlanmış oldu.”
Yetkililer ayrıca, yapılandırmaya başvuran vatandaşların borçlarını 18 taksite kadar taksitlendirerek ödeyebilme fırsatını yakaladığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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