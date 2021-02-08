En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik ekipleri tarafından ağır ticari araçlar denetlendi.

Gaziantep Karayolu üzerinde trafik güvenliğinin artırılması maksadıyla, yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi. Römorkların altına girmesini önleyecek arka ve yan koruma çerçevesi ile özellikle geceleyin görünürlüğü ve fark edilmeyi arttırıcı arka işaret levhası ve reflektörlerin kontrolüne yönelik olarak ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.

Denetimlerde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanuna göre araç kontrol edilerek, denetimlerde yol kullanıcılarına kural ihlallerine uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.