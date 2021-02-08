Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik ekipleri tarafından ağır ticari araçlar denetlendi.
Gaziantep Karayolu üzerinde trafik güvenliğinin artırılması maksadıyla, yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi. Römorkların altına girmesini önleyecek arka ve yan koruma çerçevesi ile özellikle geceleyin görünürlüğü ve fark edilmeyi arttırıcı arka işaret levhası ve reflektörlerin kontrolüne yönelik olarak ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.
Denetimlerde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanuna göre araç kontrol edilerek, denetimlerde yol kullanıcılarına kural ihlallerine uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulunuldu.
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