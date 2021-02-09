Gezici Kütüphaneye kitap desteği

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Gezici Kütüphane aracına 200 adet kitap desteği daha geldi.

‘Birlikte Okuyalım’ sloganıyla yakında kitapseverlerle buluşacak olan Gezici Kütüphane aracına Kahta İlçe Kütüphanesinden 200 adet kitap desteği geldi. Gezici Kütüphane için destek çağrısında bulunan Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, “Bu anlamlı katkıdan dolayı Kahta İlçe Kütüphane Müdürü Hasan Çetinkaya ve ekibine teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra kitapseverlerle buluşacak olan gezici kütüphanemizdeki tüm hizmetlerden halkımız ücretsiz bir şekilde yararlanacaktır. Gezici kütüphanemizin nitelik ve niceliklerini yükseltmek için iş dünyası başta olmak üzere herkesin projemize destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

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