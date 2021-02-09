Hukukçular Derneği Adıyaman İl Başkanı Av. Ahmet Işık, “Artık tam manasıyla sivil, demokrat, kapsayıcı, katılımcı bir Anayasaya ihtiyaç vardır” dedi.

Ahmet Işık, bir süredir kamuoyunda Yeni Anayasa konusundaki tartışmalara ilişkin açıklama yaparak, yeni Anayasa’nın ihtiyaç olduğunu dikkat çekti.

Başkan Işık, “Anayasada daha önce önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. Vesayetin geriletmeye çalışıldığı adımlar atıldı. Ama mevcut Anayasa içinde halen 1961 ve 1982 Anayasası'nın ruhu dolaşmaktadır. Artık tam manasıyla sivil, demokrat, ileri, kapsayıcı, katılımcı bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bununla ilgili ivedilikle başta iktidar ve ana muhalefet partileri olmak üzere TBMM’de yer alan ve de almayan bütün siyasi partilerin bir çalışma başlatması gerekmektedir.

Yine yeni Anayasanın yapımı ile ilgili TBMM’de bir komisyon kurulup geniş, katılımcı, özgürlükçü bir Anayasa yapılmalıdır. Kurulacak bu komisyon sadece siyasilerden değil toplumun bütününü kapsayan çok taraflı barolar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, akademisyenler görüşleri alınmalıdır. Ortak konsensüs bir çalışma ile yeni Anayasa yapılmalıdır. Bütün vesayet düzenlerinden kurtulmamızı sağlayacak yeni, güçlü, demokratik ve özgür bir Anayasanın yeni baştan yapılmasına ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

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