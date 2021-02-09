Adıyaman’da çok miktarda kaçak gıda maddesi ele geçirildi

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Yabancı uyruklu bir kişinin Ülkemize kaçak yollarla getirdiği çok miktarda gıda ve temizlik ürünü jandarma tarafından ele geçirildi.

Jandarma Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol devriye faaliyeti esnasında sürücülüğünü Suriye uyruklu Y. A.’ nın yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrol neticesinde yurda kaçak yollarla getirilen 180 kilo zeytin yağı, 25 kilo markası bulunmayan patates cipsi, 240 paket 1 kiloluk süt, 100 kilo ağırlığında bakliyat, 80 paket 1 kiloluk çay, 16 paket 1 kiloluk hurma, 150 kilo bulaşık deterjanı, 12 kilo nar ekşisi, 150 adet 1 kiloluk peynir, 100 kilo burgu peynir ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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