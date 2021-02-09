Kahta’dan Suriye’ye 4 Tır kömür yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’dan Suriye’ye 4 Tır kömür yardımı

İHA

Kahta’dan Suriye’ye 4 Tır kömür yardımı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği organizesinde Adıyaman Gönüllüleri’nin destekleriyle Suriye’deki yardıma muhtaç insanlara 4 Tır kömür yardımı yapıldı.
Kahta İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Suriyelilere 4 Tır kömür yardımı yapıldı.
Ülke genelinde yapılan yardımların yanı sıra sınırlarımız dışındaki yardıma muhtaç insanlara da yardım eli uzattıklarını belirten Kahta İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği Başkanı Murat Aksakallı, “Dernek olarak her nerede olursa olsun tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmaktayız. Adıyaman Gönüllülerimizin destekleriyle Suriye’de kış şartlarında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için hazırladığımız 4 tır dolusu kömürü Hatay Yayladağ Sınır Kapısı’ndan Kızılay ve AFAD yetkililerine teslim ettik. Adıyaman gönüllülerinin destekleriyle teslim ettiğimiz yardımlar, Suriye’de görev yapan Kızılay ve AFAD yetkilileri tarafından bölgedeki yardıma muhtaç kardeşlerimize dağıtılmak üzere yola çıktı. Maddi ve manevi katkılarından dolayı dernek olarak tüm Adıyaman gönüllülerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarından dolayı kendilerinden razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sri Lanka Büyükelçisi Gölbaşılı şehidin mezarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Sri Lanka Büyükelçisi Gölbaşılı şehidin mezarını ...
Başkan Kılınç zabıta ekipleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç zabıta ekipleriyle bir araya geldi
Ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor
YEREL HABERLER Ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor
Jandarma makaron ve ilaç ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma makaron ve ilaç ele geçirdi
Adıyaman’da çok miktarda kaçak gıda maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da çok miktarda kaçak gıda maddesi ele ...
Başkan Işık: “Katılımcı bir Anayasaya ihtiyaç vardır”
YEREL HABERLER Başkan Işık: “Katılımcı bir Anayasaya ihtiyaç vardır”
Adıyaman’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri ...
Büyükelçiden anlamlı davranış Ülkesindeki patlamada ölen Türk mühendisin mezarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükelçiden anlamlı davranış Ülkesindeki patlamada ...
Organik dut pekmezi ile karlı dağlarda ’karlambaç’ yapımı
YEREL HABERLER Organik dut pekmezi ile karlı dağlarda ’karlambaç’ ...
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
Gezici Kütüphaneye kitap desteği
YEREL HABERLER Gezici Kütüphaneye kitap desteği
Başkan Binzet’ten 8 Şubat Dünya Epilepsi Hastalıkları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Binzet’ten 8 Şubat Dünya Epilepsi ...
Vali Çuhadar’dan, Yıldırım Ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’dan, Yıldırım Ailesine taziye ziyareti
Ağır ticari araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Ağır ticari araçlar denetlendi
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı
Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 ...
Muhtarlardan Başkan Kılınç’a ‘teşekkür’ plaketi
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başkan Kılınç’a ‘teşekkür’ plaketi
Adıyaman Belediyesi’ne rekor yapılandırma başvurusu
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi’ne rekor yapılandırma başvurusu
Sümer, üreticinin sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Sümer, üreticinin sorunlarını dile getirdi
DSP VE DP’den CHP’ye geçiş
YEREL HABERLER DSP VE DP’den CHP’ye geçiş
Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı kan bağışında ...
9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü
YEREL HABERLER 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü
Özgün’den MHP’nin 52. Kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Özgün’den MHP’nin 52. Kuruluş yıldönümü mesajı
‘Yüzük’ diye taktığı metal pulu itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER ‘Yüzük’ diye taktığı metal pulu itfaiye çıkarttı