Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Göksu Çayı kenarında Mahmut Gülden (86), ölü bulundu.
Börgenek köyü yakınlarındaki Göksu Çayı kenarında dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Jandarmanın araştırmasında ölen kişinin Mahmut Gülden olduğu tespit edildi.
Mahmut Gülden'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-02-10 11:56:18
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