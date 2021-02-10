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Kahta’daki 164 okula ‘okulum temiz’ belgesi verildi

İHA

Kahta’daki 164 okula ‘okulum temiz’ belgesi verildi

Ardıyaman’ın Kahta ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı denetmenlerince yapılan incelemeler sonucunda ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazanan 164 okula belgeleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü(TSE) işbirliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu” doğrultusunda uygunluk şartlarını sağlayan Kahta’daki okullara ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu Rehberliğinde okullarda gerekli hijyen ve enfeksiyonu önleme çalışmalarının yapıldığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Okul idarecilerimiz tarafından okullarımızda gerekli hijyen ve enfeksiyonu önlemeye yönelik bir takım çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimizin sağlıklı ve kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli önlemler alındı. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten okullarımız, TSE onaylı ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme’ belgelerini aldı. Okullarımızda gerekli iyileştirme ve hijyen şartlarının geliştirilmesinde emeği geçen idareci ve tüm personellerimiz ile denetmenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

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