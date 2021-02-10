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Adıyaman 1954 Spor: 2 Düzce Spor: 0

İHA

Adıyaman 1954 Spor: 2 Düzce Spor: 0

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, kendi evinde ağırladığı lider Düzce Spor’u 20 mağlup etmeyi başardı.
Adıyaman Atatürk Stadında oyanan ve Egemen Artun’un yönettiği maçta her iki takımda kıyasıya mücadele verdi. Lider Düzce Spor, rakibinden üç puan alarak liderliğini sürdürmek istedi ancak, kendisinden 4 puan geride olan Adıyaman 1954 Spor engeline takıldı.
Adıyaman 1954 Spor maçın 30’uncu dakikasında Serkan Yıldız’ın topu ağlarla buluşturmasıyla 10 öne geçti. İlk yarının bu skor ile tamamlandığı maçın ikinci yarısında her iki takımda daha hırsızlı bir oyun sergiledi. Maçın 86’ıncı dakikasında Taylan Özgün’ün golüyle maç sonucu belirlenmiş oldu.
Ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor rakibini 20 yenerek, aralarındaki puan farkını 1’e indirdi.
Adıyaman 1954 Spor Teknik direktöre Yavuz İncedal, takımın çok iyi bir mücadele verdiğini, atılan 2 gölün dışında 45 tane gol pozisyonunu değerlendiremediklerini belirterek, şampiyonluk şanslarını sürdürdüklerini söyledi.
Düzce Spor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise, istedikleri futbolu oynayamadıklarını, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldıklarını belirterek, taraftarlarından özür diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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