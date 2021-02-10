Kaymakam Köksal yeni yapılacak cami alanını inceledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Ozan köyünde yeni yapılacak olan caminin inşaat alanı inceledi.

Kaymakam Mutlu Köksal Ozan Köyünü ziyaret ederek yeni yapılacak cami ile ilgili inşaata başlanacak alını inceledi.

İnşaat alanında İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım’dan cami ile ilgili bilgi alan Kaymakam Köksal, "Yeni yapılacak olan camimiz burada bu çevrenin ihtiyacını görecek bir şekilde yapılacak. Eski camimiz ihtiyaca cevap vermiyordu. Yeni yapılacak olan cami ile birlikte yığılmaların önüne geçilecek" dedi.

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