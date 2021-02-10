Kaymakam ve başkandan esnafa geçmiş olsun ziyareti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle çatısı çözen Besni Şire Pazarı esnafına geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Demir ve beraberindekiler yoğun kar yağışının yaşandığı kısımda incelemelerde bulunduktan sonra esnafla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.