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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkburnu’na giriş çıkışlara jandarma izin vermiyor

İHA

Balıkburnu’na giriş çıkışlara jandarma izin vermiyor

Karantina altına alınan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesine bağlı Balıkburnu mahallesine jandarma giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçtiğimiz günlerde Balıkburnu mahallesinin tamamı korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere rağmen Balıkburnu mahallesinde artan vaka sayıları nedeniyle alınan karantina kararı sonrasında Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından mahalle girişinde denetim noktası oluşturuldu.
Karantina nedeniyle mahalleye görevliler dışında kimsenin girip çıkamayacağını belirten tabelanın asıldı. Jandarma ekipleri gelen tüm araç ve yayaları uyararak geri gönderiyor. Mahalleye görevliler dışında kimsenin giriş ve çıkışına müsaade edilmiyor.

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