Başkan Dağtekin, Besni teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Besni İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Mehmet Dağtekin, Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni Belediye Başkan Vekili Göksel Dutlu, AK Parti Besni Kadın Kolları Başkanı Semra Semiz, AK Parti Besni Gençlik Kolları Başkanı Fatih Metin, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve partililerle bir araya geldi. Partililerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Dağtekin, göreve yeni gelen parti teşkilatına ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, “İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'in nezaket ziyaretinden dolayı kendisine şahım ve sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle daha önceden bir araya gelmek istiyorduk ama planlanan görüşmelerde bir takım değişiklikler olduğu için biraz geciktik. İl kongremizin gerçekleşmesinin ardından başkanımız bizleri arayarak nezaket ziyaretinde bulunacaklarını söyledi ve bugün de bizleri ziyaret ederek onurlandırdı kendisine tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, "Kongre süreci hepimiz açısında önemli bir süreçtir. Bizler Cumhurbaşkanımızın 2023'ün kadrolarıyız. Aslında 20512071 dediğimizde bu ekip onların temellerini atacak. Onun için bu kadroyu Cumhurbaşkanımız özene bezene seçiyor.

Yani titiz bir şekilde hazırlık yapıyor. AK Parti'nin ciddi bir tecrübesi var ve bu tecrübeye dikkat ederek İsmail Sümer Başkanımızı, bizleri, diğer kadroları seçtiler. Bizde bu yükümüzün farkındayız bunun hakkını vermeye gayret edeceğiz ve sizlerle birlikte varız. Bizler teşkilatız ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Vekillerimiz Ankara'da onlar bizleri karşılamak için üzerlerine düşeni yapıyorlar. Hepimiz çalışacağız, uğraşacağız, mücadele edeceğiz ve hepimizin artılarından yüzde elli artı bir çıkacak. Eğer bu artıları düzgün yapmazsak o zaman Allah korusun farklı bir sıkıntı ortaya çıkabilir” dedi.

Dağtekin konuşmasının devamında, “Bizler oturmuş bir sistem, oturmuş bir anayasa istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da altını çize çize söyledi, bütün siyasi partililer ile yapmak istiyoruz. İnşallah hepimizin oluru ile sonuçlanacak bir anayasa bizlere gelir bizde yerel olarak bunun tabanını hep birlikte hazırlarız. Biz o konuda omuzlarımıza yüklenmiş olan yükü bir şeref biliyoruz. Allah sizlerden razı olsun bu yükü bu zamana kadar taşıdınız. Sizlerden ricam ufak tefek kırgınlıklarınızı, küskünlüklerinizi Cumhurbaşkanımıza, bizlere emanet ettiği AK Parti'ye karşı değiştirmeyelim çünkü bizde enerji biterse çarşıda da enerji biter. Biz enerjimizi hep diri tutacağız buradan çıktıktan sonra heyecanımız öyle bir diri olacak ki çok şükür bu adamlar var diyecekler” ifadelerine yer verdi.

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