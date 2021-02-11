Kızılay’dan Besni’de kan bağışı kampanyası

Kızılay Besni Şube Başkanlığı ve Adıyaman Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ile ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Pandemi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay tarafından çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenleniyor. Adıyaman Kızılay Kan Merkezi Görevlisi Doktor İlhami Özdemir, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi dolayısı ile kan bağışlarında bir azalma yaşanıyor. Kan bağışında bulunmak sağlığımız açısından önem arz etmektedir. Kan sürekli bir ihtiyaç olduğundan dolayı kan bağışına vatandaşlarımızın ilgi göstermesi oldukça önemlidir. 1865 yaş arası olan, bulaşıcı hastalığı veya riski olmayan 50 kilogram üzerinde her sağlıklı insan kan bağışında bulunabilir. Korona virüsü salgını nedeni ile vatandaşlarımızın kan vermekte tereddüt etmesine gerek yok, kan toplama merkezlerimizde gerekli hijyen kurallarına uyarak, sosyal mesafeyi de göz önünde bulundurarak dezenfekte işlemlerimizin ardından kan alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kimsenin çekinmesine ve korkmasına gerek yok. Kapalı alanlarda ve pandemi dolayısı ile bağışçılarımıza gerek telefon ile gerek SMS yolu ile bilgilendirme yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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