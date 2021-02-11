Adıyaman’ın Ocak ayındaki asayiş olayları

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2021 yılı Ocak ayında yaptığı faaliyetler paylaşıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazalı açıklamada, “İlimiz genelinde 2021 Yılı Ocak Ayı içerisinde meydana gelen 31 hırsızlık olayının 21’i, 10 dolandırıcılık olayının 6’sı, 8 mala zarar verme olayının 6’sı ve 19 hakaret olayı ile 48 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılmıştır.

Meydana gelen olaylarda 468 şüpheli şahsa işlem yapılmış olup bunlardan 56’sı gözaltına alınmış ve 21’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir

Yapılan çalışmalarda ise, 1 adet ruhsatlı, 8 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatlı, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 123 adet fişek, 13 adet kesici/delici alet ele geçirilmiştir” denildi.

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