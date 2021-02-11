Adıyaman av komisyonu toplandı

Adıyaman İl Av Komisyonu Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş Başkanlığında toplanarak 20212022 av dönemiyle ilgili kararları aldı.
Adıyaman’da ava açık ve kapalı alanları belirlemek, koruma altına alınan türler, Adıyaman’da avlanılması yasak olan türler ile avlanması belirli süre serbest olan türlerin seçimini yapmak, avına belirli süre izin verilen türlerin limitleri ile tür bazında avların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek için komisyon üyeleri toplandı.
Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde ilçe av komisyon üyelerinin aldığı komisyon kararları İl Av Komisyonunda görüşüldü.
Valilikte gerçekleşen toplantıda komisyon üyeleri ilçe ve il ile ilgili komisyon kararlarını son şekli verildi.
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